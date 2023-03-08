Yanan Figen’in ailesine tutuklama

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı. Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunmuştu.
Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Çoban'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Gözaltına alınan kadının eşi Mehmet Çoban ve kayınbiraderi Süleyman Çoban adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
OSMAN AKÇA