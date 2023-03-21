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Haberler Muğla Sezonun ilk kruvaziyeri 'Emerald Azzurra' Bodrum'da!

Sezonun ilk kruvaziyeri 'Emerald Azzurra' Bodrum'da!

Türkiye'nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Bodrum limanına yanaşan Emerald Azzurra'nın beraberinde getirdiği 75 turist, limanda karanfillerle karşılandı.

DHA

21.03.2023, 12:36

Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun ilk kruvaziyeri 'Emerald Azzurra' geldi. Gemideki 75 turist karanfillerle karşılandı.

Sezonun ilk kruvaziyeri ’Emerald Azzurra’ Bodrum’da!

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi. Rodos Limanı'ndan saat 08.00'de yola çıkan 110 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra' Bodrum'da limana yanaştı.

Sezonun ilk kruvaziyeri ’Emerald Azzurra’ Bodrum’da!

Gemide ağırlıklı olarak Kanada, ABD ve Avustralyalı olmak üzere 75 yolcu ve 74 personel bulunuyor. Yolcular limanda hediyeler ve karanfillerle karşılandı. Geminin saat 23.00'da Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek üzere hareket edeceği bildirildi.

Sezonun ilk kruvaziyeri ’Emerald Azzurra’ Bodrum’da!

RESİLLİENT LADY' TÜRKİYE'DE İLK KEZ BODRUM'A GELECEK
Geçen yıl ağırladığı gemi ve yolcu sayısı bakımından Türkiye'deki turizm merkezleri arasında ilk üçte yer alan Bodrum'a, kruvaziyer gemilerinin ilgisi her geçen yıl artıyor.

Sezonun ilk kruvaziyeri ’Emerald Azzurra’ Bodrum’da!

Bu yıl daha fazla kruvaziyerin gelmesi beklenen Bodrum'a 'Norwegian Jade', 'Mein Schiff 5' ve 'Evrima', 'Seabourn Encore' adlı kruvaziyerler de gelecek.

Sezonun ilk kruvaziyeri ’Emerald Azzurra’ Bodrum’da!

Ayrıca Bodrum, bu yıl Türkiye'de daha önce hiçbir limanı ziyaret etmeyen 'Resillient Lady'i de 16 kez ağırlayacak.

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