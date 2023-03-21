Sezonun ilk kruvaziyeri ’Emerald Azzurra’ Bodrum’da!

Gemide ağırlıklı olarak Kanada, ABD ve Avustralyalı olmak üzere 75 yolcu ve 74 personel bulunuyor. Yolcular limanda hediyeler ve karanfillerle karşılandı. Geminin saat 23.00'da Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek üzere hareket edeceği bildirildi.