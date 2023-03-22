Abramoviç’in yatları 1 yıldır Muğla açıklarında

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatları Türkiye'ye geldi. Geçen yıl 21 Mart'ta Bodrum'a gelen 'My Solaris', yaklaşık 9 aylık bekleyişin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e götürülerek demirlendi. Rus milyarderin bir diğer yatı olan 'Eclipse' ise aylar sonra Marmaris ve Göcek açıklarından Bodrum'a getirildi. Yatın ne kadar Bodrum'da kalacağı bilinmiyor.

ADEM ÜLKER