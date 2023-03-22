Depremzede çift Fethiye’de evlendi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan Serkut Yaşar ile Zehra Kaygas, misafir olarak konakladıkları Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlendi. Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlığı yapan ancak asrın felaketi sonrası ailesiyle Fethiye Çiftlik Mahallesi'ne gelen Halk Eğitim Merkezi antrenörü 29 yaşındaki Zehra Kaygas ile 35 yaşındaki kafe işletmecisi Serkut Yaşar, Fethiye Belediyesi Nikah Dairesine evlenmek için başvurdu. Çiftin Nikah Merasimi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlendi.

ERDOĞAN CANKUŞ