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Haberler Muğla Muğla açıklarında 37 göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 37 göçmen kurtarıldı

22.3.2023

Muğla açıklarında 37 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 yabancı uyrukluyu, bota alarak karaya çıkardı. Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

OSMAN AKÇA
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