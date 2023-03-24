Sevgilisiyle birlikte babasını astı

Muğla Yatağan'da, geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Samet Bulut'un (49), kızı Ayşegül Bulut (20) ve erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Bulut, jandarmadaki ifadesinde kendisine 16 yaşından bu yana şiddet uyguladığını iddia ettiği babasını ilaçla bayıltarak insülin iğnelerini vücuduna enjekte ettiğini ve erkek arkadaşıyla iple tavana asarak öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut, erkek arkadaşı Mehmet Karadağ ve onun cinayete iştirak ettiği ileri sürülen ağabeyi Halil İbrahim Karadağ tutuklandı.