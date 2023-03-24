  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sevgilisiyle birlikte babasını astı

Sevgilisiyle birlikte babasını astı

24.3.2023

Sevgilisiyle birlikte babasını astı
İNTİHAR DEĞİL CİNAYET
Muğla Yatağan'da, geçen yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Samet Bulut'un (49), kızı Ayşegül Bulut (20) ve erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.



İNSÜLİN İĞNESİ YAPMIŞ
Bulut, jandarmadaki ifadesinde kendisine 16 yaşından bu yana şiddet uyguladığını iddia ettiği babasını ilaçla bayıltarak insülin iğnelerini vücuduna enjekte ettiğini ve erkek arkadaşıyla iple tavana asarak öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut, erkek arkadaşı Mehmet Karadağ ve onun cinayete iştirak ettiği ileri sürülen ağabeyi Halil İbrahim Karadağ tutuklandı.



ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA