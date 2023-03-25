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Haberler Muğla Muğla'da "Bahar Temizliği" operasyonu! 5 tutuklama!

Muğla'da "Bahar Temizliği" operasyonu! 5 tutuklama!

Muğla'nın pek çok ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Belirlenen adreslere "Bahar Temizliği" adı verilen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

DHA

25.03.2023, 12:53

Muğla’da Bahar Temizliği operasyonu! 5 tutuklama!

Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum, Datça, Dalaman, Milas ile Fethiye ilçelerinde, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine 'Bahar Temizliği' adı altında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 378 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin, 1,6 gram kokain, 2 sentetik hap, 4 kök Hint keneviri, 1 kenevir yetiştirme düzeneği, 2 hassas terazi ve 18 bin lira ele geçirildi. Şüpheli 11 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ateş Tuncay Tor (52), Tuğba Tüysüz (36), İpek Gülsüm Abalı (33), Melike Kurtuluş (35) ve Emel Çağlı (45) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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