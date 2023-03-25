  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da kahreden son! Yakınını defnettiği sırada hayatını kaybetti

Muğla'da kahreden son! Yakınını defnettiği sırada hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakınının cenaze törenine katılan 65 yaşındaki Ali Saltan, defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştirdiği sırada kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA

25.03.2023, 08:43

Muğla’da kahreden son! Yakınını defnettiği sırada hayatını kaybetti

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Adem İhtiyaroğlu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yakının cenazesinin Dereköy Mezarlığı'na defnedileceğini öğrenen 65 yaşındaki Ali Saltan, cenazeye katıldı. İhtiyaroğlu'nun defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştiren Ali Saltan, bir anda kalp krizi geçirerek mezara yığıldı.

Etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Saltan'ın cenazesi öğle namazını müteakip aynı mezarlıkta toprağa verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA