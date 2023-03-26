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Haberler Muğla Muğla'da deniz sezonu açıldı! Sıcak havanın keyfini sürdüler

Muğla'da deniz sezonu açıldı! Sıcak havanın keyfini sürdüler

Yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla’da havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi nedeniyle deniz sezonu bu yıl Mart ayında açıldı.

İHA

26.03.2023, 23:14

Muğla’da deniz sezonu açıldı! Sıcak havanın keyfini sürdüler

Bodrum, Marmaris, Datça, Dalyan, Akyaka ve Fethiye gibi önemli turistik merkezlere sahip Muğla'da Mart ayı sıcaklık ortalaması 15 derece dolayında seyrederken, Mart ayının son çeyreğinde 2 dereceyi ulaştı.



Hava sıcaklığının artması ile vatandaşlar hafta sonunu sahil kenarında geçirmeyi tercih etti. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka mahallesinde deniz sezonu açıldı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 13-15 dereceye ulaştığı Akyaka'ya hafta sonu tatili için gelen vatandaşlar hem denize girdi, hem de sahilde ilkbahar güneşinin tadını çıkardı.

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