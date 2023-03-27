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Haberler Muğla Bodrum'da beyaz kum skandalı! Adeta sezon öncesi çevre katliamı!

Bodrum'da beyaz kum skandalı! Adeta sezon öncesi çevre katliamı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bahsi geçen sahile giden zabıta ekipleri, bu işlemin ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebileceği ihtimaline karşı döküm işlemini durdurdu. Hali hazırda sahile 5 kamyon kum döküldüğünü tespit eden ekipler, dökülen maddeden örnek aldıktan sonra işletme hakkında tutanak tuttu. Öte yandan, dökülen kumların kaldırılması için işletme yetkilileri uyarıldı.

DHA

27.03.2023, 13:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin önündeki sahile beyaz kum dökümüyle ilgili yapılan çalışmalar zabıta ekipleri tarafından durduruldu. İşletme hakkında tutanak tutulup, dökülen kumun kaldırılması için uyarıda bulunuldu.

Bodrum’da beyaz kum skandalı! Adeta sezon öncesi çevre katliamı!

Bodrum Belediyesi'ne Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi'ndeki bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebileceği için döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.

Bodrum’da beyaz kum skandalı! Adeta sezon öncesi çevre katliamı!

Sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğü tespit edilip, tutanak düzenlendi. Dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletildi.

Bodrum’da beyaz kum skandalı! Adeta sezon öncesi çevre katliamı!

Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılıp, dökümü gerçekleştirdiği saptanan kişi ve işletmelere gerekli yaptırımların uygulanması sağlanacağı bildirildi. Öte yandan dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.

Bodrum’da beyaz kum skandalı! Adeta sezon öncesi çevre katliamı!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgili birimlerimizin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını korumak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi.

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