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Haberler Muğla Baharın ilk çağla-bademi tezgahlarda! Toplayan kilosunu 100 liradan satıyor!

Baharın ilk çağla-bademi tezgahlarda! Toplayan kilosunu 100 liradan satıyor!

Genellikle nisan ayı ortalarında meyve veren çağla badem, hava sıcaklığının son yıllara göre oldukça kurak geçtiği Muğla'da erkekn çiçek açarak meyve verdi. Pazar tezgahlarında yerini alan çağla badem, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

İHA

28.03.2023, 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023, 12:44

Baharın ilk çağla-bademi tezgahlarda! Toplayan kilosunu 100 liradan satıyor!

Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve yağmur ile mücadele ederken, Muğla'da badem ağaçları ilk meyvelerini vererek pazar tezgahındaki yerini aldı.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile tropikal iklimin hakim olmaya başladığı Muğla'da hava sıcaklığı son yılların en kurak 0cak, Şubat, Mart aylarına neden oldu. Kurak giden kış ayı nedeniyle ağaçlar erken çiçek açtı ve erken meyve vermeye başladı.

Nisan ayı ortalarında meyve veren Çağla Badem, Şubat ayı ikinci yarısında çiçek açtı ve Mart ayı ortalarında meyve vermeye başladı. Datça ilçesinde Şubat ayında erkenci çağla badem meyve verirken, iç kesimlerdeki Badem ağaçları da ilk meyvesini vererek pazardaki tezgahlarda kilosu 100 liradan yerini aymaya başladı.

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