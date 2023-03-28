Caniler müebbet yedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2016 yılından 5 Temmuz 2020 tarihine kadar kendisinden haber alınamayan Ali Niyazi Kahyaoğlu'nu villada öldürüp parçaladıkları ortaya çıkan ve 4 yıl sonra yakalanan iki kişi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



BANYODA PARÇALAMIŞ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, Kahyaoğlu'nun kaybolmadan kısa bir süre önce Yavuz Çerik'le görüştüğünü tespit etti. Kocaeli'nde gözaltına alınan Çerik, Kahyaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin her ayrıntısını anlatan Çerik, Kahyaoğlu'nu alacak verecek meselesinden dolayı Ali Nurettin Güçlü'nün evinde öldürdüğünü, banyoda parçalara ayırdığını, Yeşilüzümlü Mahallesinde ormanlık alana birlikte gömdüklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Güçlü de Kırklareli'nde yakalanarak gözaltına alındı. Son kez hakim karşısına çıkan Çerik ve Güçlü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan cinayetin, Çerik ve Kahyaoğlu'nun birlikte hint keneviri yetiştirdikleri, istedikleri parayı kazanamadıkları için anlaşmazlık çıktığı, cinayetin bu yüzden işlendiği öne sürüldü.



ERDOĞAN CANKUŞ

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