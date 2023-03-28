  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Depremin sokuyla gözlerini kaybetti

Depremin sokuyla gözlerini kaybetti

28.3.2023

Depremin sokuyla gözlerini kaybetti
Asrın deprem felaketinde Gaziantep'te yıkılan evi ile birlikte geçirdiği şok sonucu iki gözünü kaybeden 66 yaşındaki Kudret Elibüyük, oğlu ve torunuyla birlikte Muğla Fethiye'ye geldi. Elibüyük'ü ziyaret eden Fethiye Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Üstün, "beyaz baston" hediye etti. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Üstün, "Depremzede kardeşimiz geçirdiği şokla gözlerini kaybetmiş. İnşallah gözleri açılır, tekrar görür. O zamana kadar rahat bir şekilde gezip vakit geçirebilsin diye beyaz baston hediye ettik. Bu deprem şokunu milletçe birlikte yardımlaşarak atacağız. Ailemizin ihtiyaçları için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. Başkan Üstün'e teşekkürlerini sunan Kudret Elibüyük, "Destekleriniz için sağ olun" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA