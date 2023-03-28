Depremin sokuyla gözlerini kaybetti

Asrın deprem felaketinde Gaziantep'te yıkılan evi ile birlikte geçirdiği şok sonucu iki gözünü kaybeden 66 yaşındaki Kudret Elibüyük, oğlu ve torunuyla birlikte Muğla Fethiye'ye geldi. Elibüyük'ü ziyaret eden Fethiye Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Üstün, "beyaz baston" hediye etti. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Üstün, "Depremzede kardeşimiz geçirdiği şokla gözlerini kaybetmiş. İnşallah gözleri açılır, tekrar görür. O zamana kadar rahat bir şekilde gezip vakit geçirebilsin diye beyaz baston hediye ettik. Bu deprem şokunu milletçe birlikte yardımlaşarak atacağız. Ailemizin ihtiyaçları için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. Başkan Üstün'e teşekkürlerini sunan Kudret Elibüyük, "Destekleriniz için sağ olun" dedi.



ERDOĞAN CANKUŞ

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