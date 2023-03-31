‘Gürün Bodrum’u ameliyat masasında ölüme terk etti’

MUĞLA'YA yabancı turistler gelmeye başladı fakat sezonun başlamasına rağmen yıllardır tamamlanması gereken projeler hala bitmedi. Bodrum ilçesinde 3 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından "Bodrum tarihinin en büyük yatırımı" sloganıyla başlatılan altyapı çalışmaları turizm mevsimi başlamasına rağmen tamamlanamadı.

'HIZLI BİR ÇÖZÜM GEREK'

BODRUM Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, "Kendisi bir tıp doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir doktorun 'iyileştireceğim' dediği hastasını ameliyat masasında terk etmesi gibi Muğla'yı ve Bodrum halkını ameliyat masasında ölüme terk etti. Yıllardır bitiremediği, türlü türlü gerekçeler öne sürüp bahaneler üretip sınıfta kaldığı bu durumu artık açıklayamaz hale geldi. Şimdi güzelim Bodrum'da bitmeyen alt yapı ve üst yapı sorununu Bodrum halkına adeta reva görürcesine öylesine bıraktı" dedi.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır tamamlayamadığı alt yapı üst yapı adı altındaki bu çalışmaların, Bodrum'a adeta kâbus yaşattığını ve artık dayanılamaz bir süreç yaşandığını vurgulayan Kayhan, "Sorunlar daha da büyüyerek artıyor. Bu yüzden yerli ve yabancı turistler artık gelmek istemiyor, gelenler gitmek istiyor. Bodrum'un her yeri adeta savaş alanı gibi, harap vaziyette. Yollar deseniz patates tarlası gibi. Minibüs, otobüs, taksi şoförleri isyanda, esnaf ve vatandaş isyanda. Maddi manevi çok ciddi zararlar doğuyor. Bir an önce akılla yapılan planlı, sistemli, hızlı bir çözüme ihtiyaç var. Acil eylem planı gerekli. Bodrum'un artık bu sıkıntıları daha fazla çekmeye tahammülü kalmadı Muğla Büyük şehir belediyesi hizmette sınıfta kaldı" diye konuştu.

ADEM ÜLKER