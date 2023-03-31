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Haberler Muğla Muğla'da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Muğla'da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Muğla'nın Menteşe ilçesi Aydın karayolu üzerinde, 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, savaş alanına dönen yolda trafik uzun süre tek şeritten ilerlerledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kazayla ilgi soruşturma başlattı.

İHA

31.03.2023, 12:24

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kazada üç kişi hafif yaralandı.

Muğla’da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi, Aydın karayolu 11'inci kilometrede ışıklarda meydana geldi.

Muğla’da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Alınan bilgilere göre, 07 ADM 530 plakalı kamyonetin sürücüsü, ışıklara geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Muğla’da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Kamyonet, ışıklarda bulunan 34 FYV 625, 11 AAJ 733, 20 AHL 168 plakalı araçlara çarptıktan sonra, en önde bulunan karayollarına ait 21 AB 226 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Muğla’da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 araç hasar gördü. 3 araç hafif hasarlı olduğu için olay yerinden ayrıldı. Diğer 5 araç yolun sağ şeridine çekildi. Trafik uzun süre kaza nedeniyle tek şeritten ilerledi. Kaza sonrası olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Muğla’da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Kazaya karışan bir sürücü, "Biz kırmızı ışıkta duruyorduk. Kamyonet arkamızdan gelerek sırayla hepimize vurdu ve zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonet En öndeki kamyona çarparak durabildi" dedi.

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