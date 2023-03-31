Muğla’da 8 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 araç hasar gördü. 3 araç hafif hasarlı olduğu için olay yerinden ayrıldı. Diğer 5 araç yolun sağ şeridine çekildi. Trafik uzun süre kaza nedeniyle tek şeritten ilerledi. Kaza sonrası olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.