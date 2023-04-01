Muğla’da vicdansızlığın bu kadarı! Yavru köpeği poşete koyup attılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağzı bağlı 3 çöp poşeti içerisine konulan yavru köpek, yol kenarına atıldı. Köpek, tesadüf sonucu bulunarak sağ salim kurtarıldı.

Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada otların arasında kımıldayan poşeti gördü. Poşeti kontrol eden Güvençli, yürek sızlatan manzara ile karşılaştı.

3 kalın çöp poşeti içerisine konulan yavru köpeği kurtaran Fırat Güvençli, minik köpeği bakımevine getirdi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.