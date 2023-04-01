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Haberler Muğla Muğla'da vicdansızlığın bu kadarı! Yavru köpeği poşete koyup attılar

Muğla'da vicdansızlığın bu kadarı! Yavru köpeği poşete koyup attılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallaesi'nde bir yavru köpek ağzı bağlı bir çöp poşeti içine konularak yol kenarına atıldı. Bakımevi sorumlusu tarafından kurtarılan yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

01.04.2023, 09:17

Muğla’da vicdansızlığın bu kadarı! Yavru köpeği poşete koyup attılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağzı bağlı 3 çöp poşeti içerisine konulan yavru köpek, yol kenarına atıldı. Köpek, tesadüf sonucu bulunarak sağ salim kurtarıldı.

Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada otların arasında kımıldayan poşeti gördü. Poşeti kontrol eden Güvençli, yürek sızlatan manzara ile karşılaştı.

3 kalın çöp poşeti içerisine konulan yavru köpeği kurtaran Fırat Güvençli, minik köpeği bakımevine getirdi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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