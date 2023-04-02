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Haberler Muğla Hakim karşısına çıkınca tehdit mesajını unuttu

Hakim karşısına çıkınca tehdit mesajını unuttu

2.4.2023

Gazete

Hakim karşısına çıkınca tehdit mesajını unuttu

MUĞLA'DA, Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşegül Avcı hakkında, çalışanlarına mobbing uyguladığı gerekçesiyle dava açıldı. Çalışanlarına sesli tehdit mesajı attığı ortaya çıkan Avcı, mahkemede, "Bu mesajları atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Avcı'ya "Tehdit" suçundan adli para ceza verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da karar verdi.

ADEM ÜLKER

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