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Haberler Muğla Marmaris Yat Limanı kaplumbağa hızında

Marmaris Yat Limanı kaplumbağa hızında

4.4.2023

Gazete

Marmaris Yat Limanı kaplumbağa hızında
Turizm mevsiminin başlamasına rağmen Bodrum'da yol çalışmalarını tamamlayamayan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te de yat limanı düzenleme projesini açıkladığı zamanda bitiremedi. İlçede sökülen kaldırımlar, yollardaki çukurlar ve kum çakıl yığınları esnafı zor durumda bıraktı. Bölge esnafı çalışmaların "kaplumbağa hızında" yürüdüğünü dile getirerek, çalışmanın bir an önce tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

ESNAF, TURİZMCİ ZARARDA
Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, "Ocak ayında başlayan Marmaris Yat Limanı altyapı yenileme ve çevre düzenlemesi oldukça yavaş ilerliyor. Bölgedeki görüntü projenin uzun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Kaygılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ilettik. Turizm sezonuna girildi, ciddi derecede endişeliyiz. Marmaris'in vitrini yat limanında çalışmalar bir an önce tamamlansın" diye konuştu. Marmarisliler ise belediyeye tepkilerini "Sadece 2-3 işçi ile çalışılıyor. Nisanda deniyordu, böyle giderse mayısta da bitmeyecek. Esnaf zarar ediyor, turistler toz toprak içinde geziyor. Bu manzara Marmaris'e yakışmıyor" sözleriyle dile getirdi.

ADEM ÜLKER

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