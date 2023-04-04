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Haberler Muğla Yatlar çarpıştı, yarışçılar denize düştü bir tekne battı

Yatlar çarpıştı, yarışçılar denize düştü bir tekne battı

4.4.2023

Gazete

Yatlar çarpıştı, yarışçılar denize düştü bir tekne battı
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapıldı. Kuvvetli rüzgara rağmen yapılan yarışta sporcular zor anlar yaşadı. Yarışta başka bir tekneyle çarpışan Sky Marine teknesi ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı. Yarışta 7 teknede hasar meydana geldi. Bazı sporcular denize düştü ve parkur görevlileri tarafından kurtarıldı. Batan teknedekilerden Selçuk Börekçi, yarış sırasında başka bir teknenin çarpması sonucu su almaya başladıklarını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle teknelerin hasar aldığını belirten diğer teknenin kaptanı Ayhan Hatipoğlu da, "Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

ADEM ÜLKER
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