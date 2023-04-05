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Haberler Muğla 'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon TL'sini dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

DHA

05.04.2023, 13:35

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

’MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.

’MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

’MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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