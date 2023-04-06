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Haberler Muğla ‘MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

‘MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyon lira dolandırdılar

6.4.2023

Gazete

‘MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyon lira dolandırdılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon lirasını dolandıran 5 şüpheli yakalandı.



6 AY FİZİKİ TAKİP
İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.H.S. ile 4 kişinin, 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi. Harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OSMAN AKÇA
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