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Haberler Muğla 'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyonluk vurgun! Kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı

'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyonluk vurgun! Kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 5 şüpheliden örgüt lideri H.H.S.'nin kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

DHA

06.04.2023, 15:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 16:05

’MİT görevlisiyiz’ diyerek 15 milyonluk vurgun! Kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.H.S. ile 4 kişinin 'Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım', 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, iş insanları ve esnafın arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.



Şüphelilerin kendilerine 'Komutan' ve 'Müçteba' gibi isimler taktığını, vatandaşların duygularını sömürerek dolandırdıkları, örgüt lideri H.H.S.'nin kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Aralarında H.H.S.'nin de olduğu 5 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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