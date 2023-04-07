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Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! Kendini uçurumdan attı

Muğla'da korkunç olay! Kendini uçurumdan attı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saatlerdir haber alınamayan ve kendisini Asar Dağı'nın tepesinden boşluğa bıraktığı iddiası ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Bahar Cankurt isimli genç kızın cansız bedenini buldu

İHA

07.04.2023, 08:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 08:45

Muğla’da korkunç olay! Kendini uçurumdan attı

Bahar Cankurt isimli genç kızın kendisini Asar Dağı'nın tepesinden boşluğa bıraktığı iddiası üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 5 saat aramanın ardından Cankurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ve mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda Cankurt'un cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar Cankurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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