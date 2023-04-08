İhanet suçlaması ölüme götürdü

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, erkek arkadaşının ihanetle suçladığı 21 yaşındaki genç kız, çektiği video mesajı gönderdikten sonra uçurumdan aşağı atladı. Muğla'da erkek arkadaşıyla "Aldatma" iddiasıyla tartışan Bahar Cankurt, erkek arkadaşının suçlamalarının ardından, halk arasında Masa Dağı olarak bilinen Asar Dağı'na çıktı ve burada kendini videoya çekti.Cankurt, "Ben öldükten sonra kendin engelleyebilirsin istediğin herkesi. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki, ben seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamak için ölmem gerekiyorsa, buradayım zaten" diye konuştuğu videoyu erkek arkadaşı Hüseyin Ö.'ye gönderdi. Genç kız hemen ardından kendini uçurumdan aşağıya bıraktı. Yapılan ihbar üzerine genç kızın cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Cankurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Menteşe'ye bağlı Esençay köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Polisin, genç kızın erkek arkadaşının ifadesine başvurduğu öğrenildi.