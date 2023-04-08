  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da silahla vurdukları hayvanı çalmaya çalışırken yakalandılar

Muğla'da silahla vurdukları hayvanı çalmaya çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla vurdukları büyükbaş hayvanı çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

08.04.2023, 16:40

Muğla’da silahla vurdukları hayvanı çalmaya çalışırken yakalandılar

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli görülen 48 ABS 159 plakalı kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan kontrolde 1 adet kulak küpesi bulunmayan büyükbaş hayvanın ateşli silah ile yaralanmış vaziyette bulundu.

Yapılan araştırmada hayvanın sahibinin M.A.Ö. olduğu belirlendi. Vurdukları büyükbaş hayvanı çalarken suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan A.G ile R.M.B. ise sevk edildikleri Milas Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Şahısların jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA