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Haberler Muğla Yolu yapmadan oy istemeye gelmesinler

Yolu yapmadan oy istemeye gelmesinler

8.4.2023

Gazete

Yolu yapmadan oy istemeye gelmesinler
Muğla'nın en gözde turizm ilçesi Dalaman'da Muğla büyük şehir belediyesi tarafından yapımına 1 Ekim 2022'de başlanan yol çalışması ve peyzaj düzenlemesi bir türlü bitirilemedi. Yapılmayan çalışmalardan yakınan cadde esnafı, "Bıçak kemiğe dayandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi çökmüştür. 2-3 gün sonra kesinlikle bizim yolumuzu yapmadan 'oy' diye gelmesinler. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den bin yüz metrelik bu yolu yapmalarını istiyoruz. Burada bir çok esnaf batmak üzere, zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER
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