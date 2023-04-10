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Haberler Muğla Muğla'da aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı

Muğla'da aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan iki işletme aynı saatte kundaklandı. İşletmelerin aynı kişiye ait olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

10.04.2023, 12:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 12:45

Muğla’da aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde bulunan iş yerinde saat 05:20'de yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup amirliği, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.



Aynı saatlerde yanan iş yeri sahibine ait Ölüdeniz Yolu üzerindeki bir başka işletmede de yangın çıktı. Kafe ve döner işletmesi sahibine ait iki ayrı işletmenin kundaklama iddiası üzerine Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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