Muğla’da aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde bulunan iş yerinde saat 05:20'de yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup amirliği, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.







Aynı saatlerde yanan iş yeri sahibine ait Ölüdeniz Yolu üzerindeki bir başka işletmede de yangın çıktı. Kafe ve döner işletmesi sahibine ait iki ayrı işletmenin kundaklama iddiası üzerine Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.