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Ula-Marmaris karayolunda özel kurtarıcı kaza yaptı

Ula-Marmaris karayolu Sakar rampasında özel kurtarıcı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kurtarıcı orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

İHA

10.04.2023, 22:30

Ula-Marmaris karayolunda özel kurtarıcı kaza yaptı
Ula-Marmaris karayolu Sakar rampasında özel kurtarıcı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Ali Bayram (62) yönetimindeki 09 SK 810 plakalı özel kurtarıcı Ula'dan Gökova istikametine seyir halinde iken Sakartepe rampasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce orta refüje çarparak karşı şeride geçti.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Gökova Bölge Trafik İstasyon, Akyaka Jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Bayram hafif yaralanırken, çekicide hasar oluştu. Gökova'dan Ula'ya çıkış yolunda yol bir süre tek şeritten sağlandı.
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