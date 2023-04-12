Katil evlat ayrı mezarlığa defnedildi

Muğla Bodrum'da, Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Akpınar (58), miras anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı annesi ve kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Cenazeler Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bodrum'a getirildi. Anne Sudiye Akpınar (87) ve 3 çocuk babası Bekir Akpınar'ın (55) cenazeleri Ortakent Köyiçi Camii'nde kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sudiye Akpınar'ın yeğeni olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Annesini ve kardeşini öldürdükten sonra intihar eden İbrahim Akpınar'ın cenazesi ise, Ortkent Köyiçi Camii'nde kılınan namazın ardından Müskebi Osmanlı Mezarlığı'na defnedildi.



ADEM ÜLKER

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