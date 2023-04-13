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Haberler Muğla Marmaris'te mide bulandıran olay! Çocuğa içki içirip istismar etti

Marmaris'te mide bulandıran olay! Çocuğa içki içirip istismar etti

Son dakika... Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunan market işletmecisi Fırat K. (41), tutuklandı.

DHA

13.04.2023, 08:45

Marmaris’te mide bulandıran olay! Çocuğa içki içirip istismar etti
Muğla'daki iğrenç olay, 10 Nisan Pazartesi günü Marmaris'in Tepe Mahallesi 43 sokakta bulunan Fırat K.'ya ait marketin üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre Fırat K., markete alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu sigara içme bahanesi ile iş yerinin üst katındaki eve çıkardı. Kız çocuğuna içki içiren Fırat K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca, durumu annesine anlattı. Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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