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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın beş ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA

14.04.2023, 16:14

Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenledi.

Bodrum, Dalaman, Datça, Milas ve Fethiye ilçelerinde şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 5 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 8 gram bonzai, 6 sentetik hap, 3 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1300 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y. K. (25), Y. A. İ. (25), R. K. (36) ve S. G. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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