Alacak kavgasında silahlar konuştu

Muğla Bodrum'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 2 kişi tabancayla etrafa kurşun yağdırdı. Olay, Turgutreis'te meydana geldi. İddiaya göre, alacaklı olduğu H.A ile karşılaşan M.Y arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. yakınlarına telefon etti. Kısa sürede olay yerine gelen 2 kişi, etrafa defalarca kurşun sıktı ve otomobille uzaklaştı. Terör estiren 2 kişi, Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.



ADEM ÜLKER

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