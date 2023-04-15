  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Alacak kavgasında silahlar konuştu

Alacak kavgasında silahlar konuştu

15.4.2023

Gazete

Alacak kavgasında silahlar konuştu
Muğla Bodrum'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 2 kişi tabancayla etrafa kurşun yağdırdı. Olay, Turgutreis'te meydana geldi. İddiaya göre, alacaklı olduğu H.A ile karşılaşan M.Y arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. yakınlarına telefon etti. Kısa sürede olay yerine gelen 2 kişi, etrafa defalarca kurşun sıktı ve otomobille uzaklaştı. Terör estiren 2 kişi, Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA