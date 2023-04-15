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Haberler Muğla ‘Deliyim’ yalanını mahkeme yutmadı!

‘Deliyim’ yalanını mahkeme yutmadı!

15.4.2023

Gazete

‘Deliyim’ yalanını mahkeme yutmadı!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selvan Acar'ı öldüren ve aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası ile itiraz edilen sanık Tanju Acar, yeniden yargılandığı duruşmada aynı cezaya çarptırıldı. Fethiye'de eşi Selvan Acar'ı Aralık 2020'de bıçaklayarak öldüren Acar için Adli Tıp'tan akli dengesinin yerinde olduğu raporu verildi. Sanık avukatının haksız tahrik indirim talebi de mahkeme tarafından reddedildi. Duruşmada önceki savunmasını tekrar eden sanık, "Cinayeti planlamadım" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ
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