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Haberler Muğla Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Muğla Milas'ta orman yangınlarında kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü envanterine T-70 Sikorsky tipi 2 helikopter kazandırıldı. TUŞAŞ ile Skorsky tarafından ortak üretilen T-70 yangın söndürme helikopterleri Milas'ta konuşlandırıldı.

İHA

15.04.2023, 18:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023, 18:50

Orman yangınlarında kullanılmak üzere ilk kez Orman Genel Müdürlüğü envanterine kazandırılan T-70 Sikorsky tipi helikopterlerden 2'si Milas'ta görevlendirildi.

Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Milas Orman İşletme Müdürlüğü Gökçeler Yangınla Mücadele Merkezi'nde konuşlandırılan helikopterin test ve keşif uçuşları yapıldı.

Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Uçuşları OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Yardımcısı Özgür Cılız, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunluoğlu takip etti.

Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

KURTARMA GÖREVİ DE YAPABİLECEK
Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.

Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçuş yapıp, tek seferde 2 buçuk ton su atabilecek.

Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlarda büyük zararlar gören Muğla bölgesine bu yıl benzer felaketler yaşamaması için toplamda 7 uçak ve 4 helikopterin konuşlandırılması planlanıyor.

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