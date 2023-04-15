Orman yangınlarının koruyucusu gece ve gündüz ormanları koruyacak

Uçuşları OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Yardımcısı Özgür Cılız, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunluoğlu takip etti.