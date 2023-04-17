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Haberler Muğla Çaldığı motosikletleri sosyal medyadan satmaya çalıştı

Çaldığı motosikletleri sosyal medyadan satmaya çalıştı

Muğla Kavaklıdere'de, farklı zamanlarda ve farklı semtlerden çalınan motosikletleri sosyal medyadan satılığa çıkaran şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

17.04.2023, 15:59

Çaldığı motosikletleri sosyal medyadan satmaya çalıştı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesinde oturan S.A. isimli şahsın çalıntı motosikletleri sosyal medya uygulamasında bulunan bir satış sitesi üzerinden piyasa değerinin altında satışa sunduğu bilgisinin alındı.

JASAT Timleri ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, şüphelinin evinin önünde 7 adet değişik marka ve model, plakası ve belgesi olmayan, motor ve şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin başladığı açıklandı.

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