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Haberler Muğla Depremden kaçtı, Bodrum’da trafik kazasında can verdi

Depremden kaçtı, Bodrum’da trafik kazasında can verdi

Diyarbakır’da iki büyük depreme yakalandıktan sonra Bodrum’a gelen 34 yaşındaki Seyfettin Özdemir, caddenin karşısına geçtiği sırada otomobil çarpması sonucu olay yerinde can verdi.

İHA

17.04.2023, 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023, 09:29

Depremden kaçtı, Bodrum’da trafik kazasında can verdi

Muğla'da yaşanan kaza, akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki Orhan Yurttaş hakimiyetindeki otomobil, Ortakent Mezarlığı'na yaklaştığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir (34) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.



DEPREMDEN KAÇTI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Seyfettin Özdemir'in Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır'da yakalandığı ve daha sonra depremzede olarak Bodrum'a geldiği öğrenildi. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı kazayı titizlikle inceledi. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Yurttaş gözaltına alındı.

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