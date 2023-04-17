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Haberler Muğla Motosiklet sürücüsü kadın kazada can verdi

Motosiklet sürücüsü kadın kazada can verdi

17.4.2023

Gazete

Motosiklet sürücüsü kadın kazada can verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 25 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Ölüdeniz mahallesinde çalıştığı bir süpermarketten saat 20.00 sıralarında çıkan Şahinde Karakaş, motosikletle Fethiye merkeze doğru seyir halindeyken Ovacık mevkiinde akaryakıt istasyonu yakınında ters şeritten yola çıkan İngiliz vatandaşı D.Z. (55) isimli kadının kullandığı otomobile yan tarafından çarptı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Şahinde Karakaş, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü D.Z. gözaltına alındı.

ERDOĞAN CANKUŞ
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