Muğla’da bayram öncesi denetimler arttırıldı! Sürücüler uyarıldı

Bizim için emniyet kemeri ölümlü kaza riskini azalttığı için önem arz etmektedir. Özellikle helikopter denetimde kırmızı ışık uygulaması, hatalı sollamaları yol ekiplerimize bildirilmekte ve gerekli ceza işlemler uygulanmaktadır. Bu tedbirler bayram boyunca devam edecek. Bu süreç boyunca 112 resmi ekibimiz Muğla il genelinde görev alıyor" dedi.