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Haberler Muğla Mezarlıktan dönüşte araç çarpan kadın öldü

Mezarlıktan dönüşte araç çarpan kadın öldü

22.4.2023

Gazete

Mezarlıktan dönüşte araç çarpan kadın öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Asar Kocadon, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Mezarlık ziyaretinden dönen 66 yaşındaki Fatma Asar Kocadon, Vergi Dairesi karşısındaki durakta indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kocadon'a caddeden geçen M.B. idaresindeki 48 BK 001 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan kadını ambulansla Amerikan Hastanesine kaldırdı. Kocadon, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADEM ÜLKER
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