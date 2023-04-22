Muğla’da bayram trafiği yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin çoğu araçlarıyla yola koyuldu. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum'da Kaymakam Bilgehan Bayar'ın da katıldığı jandarma kontrollerinde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtıldı. Bayar, gazetecilere, bayram boyunca denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini söyledi. Denetimlerde durdurulan bazı yolcu otobüsleri ve araçlarda jandarmanın dedektör köpekleriyle arama yapıldı. Denetimlerde sürücüler ile araçlarda bulunanların bayramını kutlayan polisler, çocuklara şeker ve oyuncak hediye etti. Bayram süresince il genelinde emniyet müdürlüğüne bağlı 198 ekip ve 272 personelin görev yapacağı bildirildi.



ADEM ÜLKER

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