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Haberler Muğla Muğla'da kontrolden çıkan otomobil evin balkonuna çarptı

Muğla'da kontrolden çıkan otomobil evin balkonuna çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, apartman duvarını yıkıp bir evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada evde bulunanlar kopan gürültüde neye uğradıklarını şaşırırken, otomobili 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı ortaya çıktı.

İHA

22.04.2023, 16:10

Muğla’da kontrolden çıkan otomobil evin balkonuna çarptı

Cadde üzerinde seyreden 48 UH 475 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bir apartmanın duvarına, ardından birinci kattaki dairenin balkonuna çarptı. Kaza sırasında evde bulunanlar, kopan gürültünün hemen ardından dışarı çıktı. Balkonun altındaki aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı yapan sürücünün 14 yaşındaki C.S. olduğunu belirlerken, kazayı yara almadan atlatan C.S. gerekli kontroller için Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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