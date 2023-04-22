Muğla’da kontrolden çıkan otomobil evin balkonuna çarptı

Cadde üzerinde seyreden 48 UH 475 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bir apartmanın duvarına, ardından birinci kattaki dairenin balkonuna çarptı. Kaza sırasında evde bulunanlar, kopan gürültünün hemen ardından dışarı çıktı. Balkonun altındaki aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı yapan sürücünün 14 yaşındaki C.S. olduğunu belirlerken, kazayı yara almadan atlatan C.S. gerekli kontroller için Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.