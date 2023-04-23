Bayramda Ege kıyıları cazibe merkezi oldu

BODRUM PLAJLARINDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Muğla'nın dünyaca turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü plajlarda yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sahiller doldu taştı. Güneşi gören turistler, başta Gümbet ve Kumbahçe olmak üzere plajları doldurdu. Hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldü. Bazı turistler denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Bazı otellerde düzenlenen aktiviteler ise tatilcilerden ilgi gördü. 'Bayramda sahillerde hareketliliğin başladığını söyleyen turizmci Serkan Karaman, "Ramazan Bayramı ve okulların tatil olmasıyla birlikte talep hayli yüksek. Özellikle yerli misafirlerimiz 9 günlük tatil için yoğun ilgi gösterdi. Bodrum'un bilinen marka değeri sayesinde de biz ciddi bir talep aldık. Sahiller ve işletmeler kalabalık hale geldi. Yurt dışı uçuşlarının da artmasıyla birlikte İngiltere, Polonya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden talepler almaya başladık. Ramazan Bayramı'nı da sezonun başlangıcı kabul ediyoruz. Uçuşların artmasıyla talebin mayıs ayında artmasını bekliyoruz" dedi.



ADEM ÜLKER







KUŞADASI'NDA PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kadınlar Denizi Plajı'na gelenler güneşlenip, denize girdi. Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ören yerlerine de yakın olan Kuşadası'na, tatilin ilk gününde yakın il ve ilçelerden gelenler, havanın da sıcak olmasını fırsat bilerek sahillere koştu. Kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Sahile gelenlerden bazıları serinlemek için denize girerken bazıları da güneşlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kuşadası'nda bayram boyunca yağış beklenmiyor.



İBRAHİM UZUN







'BEYAZ CENNET'E TATILCİ AKINI

Bayram tatilini Ege'de geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan Pamukkal'de yoğunluk yaşanıyor. Güzelliği ile hayran bırakan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de fotoğraf için zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda da tercih noktası haline geldi. Bayramın ilk gününden başlayan yoğunlukla birlikte travertenlere çıkan vatandaşlar, tarihi noktada keyifli vakit geçirdi. Pamukkale, güzelliğiyle de hayran bıraktı.



SEBAHATTİN ALP