Bisikletli piyanist

Okul yılları dahil hayatında hiç eğitim almadan ustalaştığı piyanosunu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın desteğiyle üç tekerlekli bisikletin önüne yerleştiren Zafer Mat, yerli ve yabancı turistlere müzik ziyafeti çekiyor. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen 71 yaşındaki Zafer Mat, Bodrum sokaklarında herkesin sevilen siması oldu. 7 yaşında mandolin ile başladığı müzik yolculuğunda 55 yaşında piyano ile tanışan Zafer Mat'a en büyük ilgiyi ilçeye gelen turistler gösteriyor. Mat'ı durduran yabancı turistler müzikler eşliğinde dans ediyor. Tekirdağ'da doğan Zafer Bat, mandolin ile başlayan müzik yaşamına gitar ile devam etti. 55 yaşında 3 arkadaşının desteğiyle ile piyano ile tanıştı. Kısa sürede ustalaşan Mat, piyanoyu konser salonlarında dinlenebilir olmaktan çıkarıp, sokağa hayatın içine taşıma hayalini gerçekleştirdi.



FATİH ŞENDİL

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