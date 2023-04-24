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Haberler Muğla Bodrum’un yanan ormanları 21 ay sonra yeniden yeşerdi

Bodrum’un yanan ormanları 21 ay sonra yeniden yeşerdi

24.4.2023

Gazete

Bodrum’un yanan ormanları 21 ay sonra yeniden yeşerdi
Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik ile Bodrum'un Güvercinlik mahallelerinde çıkan, 80 hektar ormanın zarar gördüğü yangınların ardından ağaçlandırılan bölgeler, 21 ay sonra yeşermeye başladı. Gelinciklerin de açtığı bölgede, yeşillenen alan dron ile görüntülendi. 2021 yılında çıkan yangınlarda Muğla genelinde toplam 52 bin hektar alan zarar gördü. Yangınların ardından Muğla'da toplam 5 milyon fidan dikildi, 215 kilo tohumlama yapıldı.
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