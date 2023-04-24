Ehliyetsiz sürücülere acı tecrübe

Ehliyetsiz trafiğe çıkmanın sonu acı oldu. İzmir'de 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil park halindeki TIR'a çarptı. 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde ise ailesinden izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan 14 yaşındaki C.S. ortalığı savaş alanına çevirdi. İzmir'in Buca ilçesinde, 15 yaşındaki S.A'nın kullandığı otomobilin TIR'a çarpması sonucu yaşanan kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza, 22.30'da Gediz Otokent'te meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü S.A. (15) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki TIR'a çarptı. Otomobildeki Şerife Önen'in (40) olay yerinde yaşamını yitirdi, Hevra Öztürk (4) ile Pınar Öztürk'ün hayati tehlikesi bulunuyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ailesinden izinsiz trafiğe çıkan 14 yaşındaki C.S. ortalığı savaş alanına çevirdi. Hızlı olduğu için kontrolden çıkan otomobil, 3 çöp konteynerine, marketin önündeki kasalara, bir apartmanın duvarına çarptıktan sonra bir balkona çarparak durabildi.