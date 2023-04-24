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Haberler Muğla Önden yol kontrolüne rağmen yakalandılar

Önden yol kontrolüne rağmen yakalandılar

24.4.2023

Gazete

Önden yol kontrolüne rağmen yakalandılar
Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, Marmaris-Datça Karayolu'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobil ve peşinden gelen kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyon kasasındaki çeşitli uyruklardan 19'u erkek biri kadın 20 düzensiz kaçak polis ekiplerince yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmenleri yasadışı yollarla yurtdışına çıkarmak isteyen öncü araç sürücüsü B.D. ve kamyonet sürücüsü T.Y. gözaltına alındı. İnsan kaçakçıları tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER
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