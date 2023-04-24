Yollarda dönüş yoğunluğu

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de büyük çapta yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale- Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 40-50 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, Bursa'daki Batı Gişeleri'nden yollarına devam ediyor.TÜrkiye'nin değişik illerinden Muğla'ya araçları ile gelen vatandaşların dönüş yolculuğu sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Tatilcilerin Denizli-Ankara ve İzmir-İstanbul dönüşleri için tek geçiş noktası Muğla'nın Menteşe ilçesinde araçlar yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Sakartepe rampası çıkışı sonrası Ula ilçesi çevre yolunda başlayan kuyruk, Menteşe ilçesi Devrant rampası inişine kadar devam etti.