Beyaz kum döken firmaya 67 bin ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firması denize beyaz kum döktü, sahili iş makinasıyla kazarak beton blok yerleştirdi. Torba'da site inşa eden firma hakkında Bodrum Belediyesi tarafından yasal işlem başlatıldı, 67 bin lira ceza kesildi. İşlem yapılasının ardından firma kum ve betonları kaldırma çalışması başlattı.



EKİPLER ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İş makineleri ile toplama çalışması yapılırken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede hazır bekledi. Öte yandan site inşaatının çevresinde ve beyaz kum dökülen alanın yakınında çok sayıda çam ağacının kuruduğu görüldü. Bodrum'da daha önce de bazı otel ve eğlence mekanları da sahile beyaz kum dökmüş ve cezalandırılmıştı.



ADEM ÜLKER

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