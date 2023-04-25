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Haberler Muğla Bisikletli doktora otomobil çarptı

Bisikletli doktora otomobil çarptı

25.4.2023

Gazete

Bisikletli doktora otomobil çarptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bisikletle seyir halinde olan doktora otomobil çarptı. Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Kemal Özer (63) hayatını kaybetti. Kaza önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Marmaris'ten Muğla yönüne bisikleti ile seyir halinde olan Doktor Kemal Özer'e, Karadere mevkiinde T.K'nın kullandığı otomobil arkadan çarptı. Ağır yaralanan Özer, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası 63 yaşındaki Özer'in cenazesi, görev yaptığı Marmaris 1. No'lu Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan töreninin ardından Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADEM ÜLKER
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