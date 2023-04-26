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Haberler Muğla İki şehir iki vahşet

İki şehir iki vahşet

Ege’nin iki ili vahşet haberiyle sarsıldı. Muğla’da bir kadın oğluyla arasını açtığı iddiasıyla kayınpederi tarafından öldürülüp yakıldı. Denizli’de ise bir adam eski eşinin sevgilisini çocuğunun gözü önünde silahla vurdu.

26.4.2023

Gazete

İki şehir iki vahşet
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, oğluyla arasının açılmasından sorumlu tuttuğu gelinini tüfekle öldüren kayınpeder, ardından cesedi yaktı. Olaydan sonra kaçan cani kayınpeder jandarma tarafından ormanda yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğluyla arası açık olan 72 yaşındaki Kamil Öğüt dün sabah saatlerinde gelini Hatice Öğüt'ün (46) evine gitti. Oğluyla arasının açık olmasından gelinini sorumlu tutan Kamil Öğüt, Hatice Öğüt'le tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Gelin Öğüt, bir süre sonra evlerinin yanındaki ahıra hayvanlara yem vermek için gitti. Elinde tüfekle geri dönen kayınpeder Öğüt, ahıra girdi ve tüfekle gelinini öldürdü, cesedi de yakarak olay yerinden kaçtı. Kamil Öğüt, cinayette kullandığı tüfekle birlikte ormanlık alanda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Öğüt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MURAT YALÇIN
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